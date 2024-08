Tak fani Taylor Swift przygotowują się do koncertu. Ten szczegół przykuwa uwagę

CO SIĘ STAŁO?

Warszawa. Koncert Taylor Swift 1 sierpnia. Pod PGE Narodowy przybyli pierwsi fani

Pierwszy koncert Taylor Swift odbędzie 1 sierpnia na stadionie PGE Narodowy. To wielkie wydarzenie dla wszystkich fanów międzynarodowej gwiazdy muzyki. Do Warszawy przyjechali nie tylko Swifties z całej Polski, ale również z innych krajów. Jeszcze przed południem przy wejściach pojawiły się pierwsze osoby, które zajęły kolejki do wejść.

Wielu z nich siedzi na ziemi, część przykryła się folią termoizolacyjną, by uchronić się przed palącym słońcem - na nieszczęście fanów, dziś w Warszawie panuje skwar, a pod PGE Narodowym nie ma gdzie się przed nim schronić.

Wystrojeni Taylor Swift wymieniają się bransoletkami. To tradycja zapoczątkowana po premierze utworu, w którym artystka śpiewa: "Więc zrób bransoletki przyjaźni, łap chwilę i smakuj ją". Uwagę przykuwa też jeden szczegół - na dłoniach wielu Swifties można zobaczyć liczbę "13". O co chodzi? To szczęśliwa liczba gwiazdy, którą maluje sobie w tym samym miejscu przed koncertami. Czytaj dalej.

Najważniejsze informacje o koncercie Taylor Swift w Warszawie

W czwartek, 1 sierpnia, koncert Taylor Swift odbędzie się na stadionie PGE Narodowy.

14:00: otwarcie bramy nr 4 wyłącznie dla posiadaczy biletów VIP STOJĄCYCH z możliwością wcześniejszego wejścia (VIP 3 i VIP 5)

15:00: otwarcie bram dla posiadaczy pozostałych biletów

18:15: rozpoczęcie koncertów

Jak dojechać pod PGE Narodowy? Tutaj opisaliśmy szczegółowo wszystkie wskazówki jak bezstresowo dojechać na koncert Taylor Swift. Trzeba bowiem pamiętać, że w Warszawie występują zmiany w komunikacji miejskiej związane nie tylko z występem gwiazdy, ale również z obchodami 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.