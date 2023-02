Fort Wola otwarty! Warszawiacy czekali na ten moment wiele lat. Tak galeria wygląda w środku

Wielkie otwarcie

Fort Wola otwarty! Warszawiacy czekali na ten moment wiele lat. Tak wygląda od środka

mk 12:46

Wielka galeria na warszawskiej Woli znów otwarta! Po 6 latach Fort Wola powraca w zupełnie nowej odsłonie. Wielu mieszkańców tej części stolicy czekało na ten dzień. W czwartek (16 lutego) drzwi do centrum handlowego otworzyły się i do środka weszli pierwsi klienci. Jak wyglądało oficjalne otwarcie? Zapraszamy do galerii!