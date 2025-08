Gigantyczna manifestacja zwolenników Karola Nawrockiego w Warszawie. Pojawią się zapory antyterrorystyczne

"Biało-Czerwony Marsz" dla Karola Nawrockiego

Warszawa przygotowuje się na środowy "Biało-Czerwony Marsz dla Prezydenta", manifestację poparcia dla Karola Nawrockiego. Organizatorzy spodziewają się nawet 140 tysięcy uczestników, co stawia przed służbami ogromne wyzwanie logistyczne i porządkowe. Policja przygotowuje zakrojone na szeroką skalę działania, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wydarzeń.

Już od godziny 9 przed Sejmem przy ul. Wiejskiej zaczną gromadzić się uczestnicy marszu. Do stolicy przyjadą nie tylko działacze partyjni, lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz wyborcy Karola Nawrockiego, ale także członkowie Klubów "Gazety Polskiej". Manifestanci planują przejść następującą trasą:

ul. Wiejska

al. Ujazdowskie

pl. Trzech Krzyży

Nowy Świat

Krakowskie Przedmieście

Pałac Prezydencki

plac Zamkowy

Kulminacyjnym punktem dnia będzie popołudniowe spotkanie Nawrockiego z uczestnikami manifestacji na placu Piłsudskiego, po uroczystości przejęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Prezydent ma przejść pieszo z placu Piłsudskiego do Pałacu Prezydenckiego, witając się z zebranymi.

Zawaliła się kamienica przy Sejmie. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Służby w pełnej gotowości

Zabezpieczenie tak dużego wydarzenia to ogromne przedsięwzięcie.

"Przed manifestacją trzeba sprawdzić trasy przemarszu oraz zrobić ich rekonesans. Potrzebne jest również zabezpieczenie tras przejazdów ludzi wybierających się na marsze. To duża operacja policyjna, podzielona na kilkanaście mniejszych podoperacji dla całego miasta: od zabezpieczenia ruchu drogowego, poprzez zabezpieczenie prewencyjne, antyterrorystyczne, logistyczne i rozpoznawcze" - przekazał anonimowo Wirtualnej Polsce jeden z policjantów.

W Komendzie Stołecznej Policji odbyły się specjalne odprawy z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej Policji. Służby biorą pod uwagę różne scenariusze, choć, jak zaznacza informator:

"W środę jest duża demonstracja zwolenników prezydenta elekta, więc pewne elementy ryzyka związane z manifestacjami, np. konfrontacja grup, są cały czas brane pod uwagę, ale nie w takim stopniu, jak właśnie przy spornych demonstracjach".

Na trasie przemarszu zostaną ustawione zapory antyterrorystyczne, a całość będzie monitorowana przez system kamer miejskich i mobilnych.

Apel do uczestników – spokój i bezpieczeństwo przede wszystkim

"Policjanci zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani będą dbać o to, aby nie doszło do zakłócenia porządku publicznego. Będą zdecydowanie reagowali na wszystkie przypadki łamania prawa. Apelujemy, aby na bieżąco informować policjantów o niepokojących sytuacjach i stosować się do poleceń służb" - przekazała KSP.