Gniazdo os na placu zabaw! Pilna interwencja strażników miejskich i strażaków

Strażnicy miejscy dostali pilne zgłoszenie. Pracownicy przedszkola na Bródnie zgłosili, że na placu zabaw zalęgły się osy! Groźne owady zrobiły sobie gniazdo w domku ze zjeżdżalnią. Gdyby do środka weszło dziecko, mogło dojść do tragedii. Do akcji usuwania owadów przyjechała specjalistyczna jednostka z Wesołej. Strażnicy zabezpieczyli teren.