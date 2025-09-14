Grad, ulewny deszcz i burze. Będzie chłodno, mokro i niebezpiecznie! IMGW ostrzega

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-14 9:19

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 14 województw. W niedzielę (14 września) nad Polską przejdą burze z ulewnym deszczem, lokalnie spadnie grad, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami suma opadów może wynieść nawet 40 litrów na metr kwadratowy.

Grad, ulewny deszcz i burze. Będzie chłodno, mokro i niebezpiecznie! IMGW ostrzega

i

Autor: IMGW,/ Shutterstock

Niedziela w Polsce upłynie pod znakiem dynamicznej i niebezpiecznej pogody. Nad krajem utrzymuje się front atmosferyczny, który przyniesie silne opady deszczu, burze, a miejscami również grad. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla większości regionów.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Alerty wydano dla 14 województw: pomorskiego (bez części zachodniej), warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego (poza północą regionu), łódzkiego (poza północnym wschodem), wielkopolskiego (w części wschodniej), dolnośląskiego (we wschodnich powiatach), opolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego oraz małopolskiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywać w niedzielę od godzin porannych, najpierw na południu, a następnie w centrum i na północy. Stopniowo wygasną w godzinach popołudniowych i wieczornych, a w części Mazowsza i Warmii: dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Prognozowane zjawiska

Według IMGW prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym: od 15 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 65-70 km/h, a miejscami także grad.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 14-16 stopni Celsjusza na zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 19 st. w centrum, do 24 st. na wschodzie kraju. Polska pozostanie w napływie wilgotnego powietrza polarnego morskiego, co sprawi, że środowisko termiczne stanie się chłodniejsze.

IMGW ostrzega również przed niekorzystnym wpływem pogody na samopoczucie. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w przeważającej części kraju, co może skutkować obniżeniem nastroju i gorszym samopoczuciem. Jedynie początkowo na wschodzie możliwa będzie obojętna biotropia pogody.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie codziennych działań w takim środowisku może być utrudnione i niebezpieczne. Możliwe są opóźnienia w ruchu drogowym, zakłócenia lub odwołania imprez plenerowych. Meteorolodzy apelują o zachowanie ostrożności i bieżące śledzenie komunikatów.

Super Express Google News
Gradobicie w Warszawie. Lokalne burze przechodzą nad miastem
Sonda
Czy boisz się burzy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMGW
IMGW PROGNOZA
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
IMGW WARSZAWA
IMGW OSTRZEŻENIA
OSTRZEŻENIA POGODOWE