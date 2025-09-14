Niedziela w Polsce upłynie pod znakiem dynamicznej i niebezpiecznej pogody. Nad krajem utrzymuje się front atmosferyczny, który przyniesie silne opady deszczu, burze, a miejscami również grad. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla większości regionów.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Alerty wydano dla 14 województw: pomorskiego (bez części zachodniej), warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego (poza północą regionu), łódzkiego (poza północnym wschodem), wielkopolskiego (w części wschodniej), dolnośląskiego (we wschodnich powiatach), opolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego oraz małopolskiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywać w niedzielę od godzin porannych, najpierw na południu, a następnie w centrum i na północy. Stopniowo wygasną w godzinach popołudniowych i wieczornych, a w części Mazowsza i Warmii: dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Prognozowane zjawiska

Według IMGW prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym: od 15 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 65-70 km/h, a miejscami także grad.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 14-16 stopni Celsjusza na zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 19 st. w centrum, do 24 st. na wschodzie kraju. Polska pozostanie w napływie wilgotnego powietrza polarnego morskiego, co sprawi, że środowisko termiczne stanie się chłodniejsze.

IMGW ostrzega również przed niekorzystnym wpływem pogody na samopoczucie. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w przeważającej części kraju, co może skutkować obniżeniem nastroju i gorszym samopoczuciem. Jedynie początkowo na wschodzie możliwa będzie obojętna biotropia pogody.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie codziennych działań w takim środowisku może być utrudnione i niebezpieczne. Możliwe są opóźnienia w ruchu drogowym, zakłócenia lub odwołania imprez plenerowych. Meteorolodzy apelują o zachowanie ostrożności i bieżące śledzenie komunikatów.

