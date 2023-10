i Autor: policja Wpadł w dziki szał, bo musiał stać w kolejce. Zdemolował sklep

Grodzisk Mazowiecki. Wpadł w dziki szał, bo musiał stać w kolejce. Zdemolował sklep

Szok w Grodzisku Mazowieckim. 45-latek zaczął demolować sklep, bo musiał stać w kolejce! Jakby tego było mało, zaczął grozić ochroniarzowi. Zapędy furiata ostudziła dopiero wizyta policji. Mundurowi go zatrzymali. Teraz sprawa trafiła do prokuratury. Mężczyźnie grozi za to co zrobił więzienie.