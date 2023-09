„Lewy” tytoń w rękach policji. 47-latka zatrzymana. Miała tysiące papierosów bez akcyzy

Liczby mówią same za siebie

Grójec. Nielegalny tytoń w rękach policji. 47-latka zatrzymana

Kryminalni wkroczyli do akcji w poniedziałek (11 września). - Według wcześniejszych ustaleń, poczynionych przez funkcjonariuszy, mieszkanka gminy Nowe Miasto nad Pilicą wprowadzała do obrotu tytoń bez obowiązkowych znaków akcyzy. Policyjne ustalenia szybko się potwierdziły – w jej domu policjanci znaleźli poporcjowane już woreczki foliowe z zawartością papierosów. Łącznie operacyjni zabezpieczyli prawie 10 tysięcy papierosów bez znaków akcyzy – informuje nadkom. Agnieszka Wójcik z policji w Grójcu.

Właścicielka papierosów trafiła na komendę. Jej nielegalny towar przepadł – policjanci zabrali go do depozytu. Po przesłuchaniu 47-latka została wypuszczona. To jednak nie koniec jej kłopotów. Policjanci oszacowali, że naraziła Skarb Państwa na utratę ponad 11 tysięcy złotych. Nie wiadomo, skąd pochodzi tytoń. Sprawa skończy się w sądzie, który zadecyduje o karze.