Groza na S7 po Warszawą. Wjechał prosto pod tira, wstrząsające nagranie [WIDEO]

Sękocin Stary. Wstrząsające nagranie z trasy S7. Samochód wjechał pod ciężarówkę

Do wypadku chwilę po godzinie 11 rano. Zdarzenie miało miejsce na granicy dwóch powiatów: piaseczyńskiego i pruszkowskiego. - 11.15 zgłoszenie w kier Grójca 4 pojazdy 2 os. 2 cięż 1 ranny z osobówki do szpitala trzeźwy zablokowany pas lewy na Grójec - O godzinie 11:15 wpłynęło do nas zgłoszenie o wypadku na trasie S7 w kierunku Grójca. Zderzyły się łącznie 4 pojazdy, dwa ciężarowe i dwa osobowe. Jedna osoba została przewieziona do szpitala – mówi w rozmowie z „Super Expressem” kom. Karolina Kańka z policji w Pruszkowie. Jak dodała wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Policja ustala przyczyny tego zdarzenia. Przez długi czas lewy pas w stronę Grójca był zablokowany.

