Piotr Lis
2025-09-21 15:45

W sobotę (20 września) w Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do dramatycznego pożaru elektrycznego wózka inwalidzkiego. 60-letni mężczyzna, który poruszał się wózkiem, został w ostatniej chwili ewakuowany przez świadków zdarzenia. Mężczyzna z poparzeniami trafił do szpitala. Jak podał „Super Expressowi” mł. bryg. Kacper Papis ze stołecznej straży pożarnej, działania strażaków polegały na dogaszeniu płonących szczątków wózka oraz zabezpieczeniu terenu zdarzenia. Na miejscu interweniowała również policja, która prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego incydentu.

Groza w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wózek inwalidzki stanął w płomieniach!

Autor: Miejski Reporter/ Materiały prasowe

Pożar elektrycznego wózka inwalidzkiego. Świadkowie ruszyli na pomoc

Około godziny 13:45 w Alejach Jerozolimskich, na drodze dla rowerów, doszło do nagłego pożaru elektrycznego wózka inwalidzkiego. Według wstępnych ustaleń, ogień pojawił się niespodziewanie podczas jazdy. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie w baterii napędowej urządzenia.

Na miejscu zdarzenia zastano spalony wózek elektryczny. Jedna osoba korzystająca z tego wózka była lekka poparzona. Miała rany pleców i ręki. Została zabrana do szpitala. Podano jeden prąd wody, wózek sprawdzono kamerą termowizyjną − relacjonował „Super Expressowi” mł. bryg. Kacper Papis.

Świadkowie zdarzenia, nie bacząc na zagrożenie, natychmiast ruszyli na pomoc poszkodowanemu. Kierowcy przejeżdżających samochodów zatrzymali się, aby udzielić wsparcia. Wspólnymi siłami wyciągnęli mężczyznę z płonącego pojazdu i ugasili palące się na nim ubranie. Po udzieleniu pierwszej pomocy wezwano służby ratunkowe.

60-latek z poparzeniami trafił do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności pożaru

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zespół ratownictwa medycznego udzielił 60-letniemu mężczyźnie pomocy na miejscu. Mężczyzna doznał poparzeń rąk i pleców. Zdecydowano o natychmiastowym przetransportowaniu go do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę medyczną.

Na miejscu zdarzenia interweniowała również policja, która prowadzi czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli zbieranie dowodów, które pomogą ustalić dokładne przyczyny i okoliczności pożaru.

Źródło: Miejski Reporter

