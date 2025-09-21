Groza w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wózek inwalidzki stanął w płomieniach!

Pożar elektrycznego wózka inwalidzkiego. Świadkowie ruszyli na pomoc

Około godziny 13:45 w Alejach Jerozolimskich, na drodze dla rowerów, doszło do nagłego pożaru elektrycznego wózka inwalidzkiego. Według wstępnych ustaleń, ogień pojawił się niespodziewanie podczas jazdy. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie w baterii napędowej urządzenia.

− Na miejscu zdarzenia zastano spalony wózek elektryczny. Jedna osoba korzystająca z tego wózka była lekka poparzona. Miała rany pleców i ręki. Została zabrana do szpitala. Podano jeden prąd wody, wózek sprawdzono kamerą termowizyjną − relacjonował „Super Expressowi” mł. bryg. Kacper Papis.

Świadkowie zdarzenia, nie bacząc na zagrożenie, natychmiast ruszyli na pomoc poszkodowanemu. Kierowcy przejeżdżających samochodów zatrzymali się, aby udzielić wsparcia. Wspólnymi siłami wyciągnęli mężczyznę z płonącego pojazdu i ugasili palące się na nim ubranie. Po udzieleniu pierwszej pomocy wezwano służby ratunkowe.

60-latek z poparzeniami trafił do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności pożaru

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zespół ratownictwa medycznego udzielił 60-letniemu mężczyźnie pomocy na miejscu. Mężczyzna doznał poparzeń rąk i pleców. Zdecydowano o natychmiastowym przetransportowaniu go do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę medyczną.

Na miejscu zdarzenia interweniowała również policja, która prowadzi czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli zbieranie dowodów, które pomogą ustalić dokładne przyczyny i okoliczności pożaru.

