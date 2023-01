Groza w Raszynie! Koparka rozpruła rurę z gazem, mieszkańcy musieli uciekać z domu

Napad na sklep w Kobyłce, jedna osoba nie żyje! Co tam się wydarzyło?

Groza w Raszynie. Spod ziemi buchnął gaz, mieszkańcy musieli uciekać

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy domu jednorodzinnego przy ul. Krakowskiej w Raszynie. Przed południem koparka pracująca w pobliżu rozpruła gazociąg! Spod ziemi buchnął łatwopalny gaz. Na miejsce natychmiast ruszyli zawiadomieni strażacy. - Nasze działania polegały na zaciśnięciu rozszczelnionego gazociągu – powiedział o godzinie 12:30 mł. bryg. Karol Kroć ze straży pożarnej w Pruszkowie. Strażakom udało się opanować groźny wyciek, a jej dalsze skutki usuwało pogotowie gazowe. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, a mieszkańcy wrócili bezpiecznie do swojego domu.

Do podobnej sytuacji doszło w marcu 2022 r. w Nasielsku. Koparka prowadząca prace ziemne nagle rozryła swoją ogromną łyżką gazociąg! Z uszkodzonej rury zaczęły się wydobywać wielkie ilości łatwopalnego gazu. Przerażeni budowlańcy wezwali pomoc. Na miejsce natychmiast ruszyła straż pożarna i pogotowie gazowe. Na miejscu zjawili się też pracownicy gazowni. Technicy natychmiast zakręcili zawór z gazem. - Wspólnymi siłami zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia. Do rozerwania rury z gazem doszło na zewnątrz, między innymi dzięki temu nie doszło do wybuchu – przekazał mł. kpt. Paweł Plagowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim