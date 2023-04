Groził, że będzie strzelał do ludzi. 8 zarzutów dla 35-latka

i Autor: Policja Groził, że będzie strzelał do ludzi w Warszawie. 8 zarzutów dla 35-latka

Nowe fakty

Nowe informacje w sprawie zatrzymanego 35-latka. W trakcie ćwiczeń Wolf-Ram-23 powiadomił policję o podłożonej na Dworcu Centralnym w Warszawie bombie. Groził też, że będzie strzelał do przypadkowych ludzi. Policja natychmiast go zatrzymała. To mieszkaniec Świebodzina. Teraz usłyszał aż 8 zarzutów.