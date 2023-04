Warszawa. Alarm bombowy podczas ćwiczeń. Groził, że będzie strzelał do ludzi

O wstrząsającym incydencie poinformowała policja. - W czasie ćwiczeń do dyżurnego Stołecznego Stanowiska Kierowania wpłynęła informacja dotycząca podłożenia ładunku wybuchowego na Dworcu Centralnym w Warszawie. Nie był to jednak element ćwiczeń. Policjanci podjęli błyskawiczne działania, zatrzymując 35-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Mężczyzna trafił do aresztu – czytamy w komunikacie. Teraz policjanci sprawdzają, czy 35-rzeczywiście chciał dokonać zamachu terrorystycznego, czy był to rodzaj głupiego żartu

Teraz mogą go spotkać bardzo surowe konsekwencje. Zawiadomienie służb o fałszywym zagrożeniu grozi więzieniem od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Za zgłoszenie kilku fałszywych alarmów można iść do więzienia nawet na 12 lat!

Ćwiczenia "Wolf-Ram-23" w Warszawie

Od poniedziałku w stolicy trwają wielkie ćwiczenia policji "Wolf-Ram-23". Wspólnie z amerykańskimi agentami FBI ćwiczą na wypadek prawdziwego zagrożenia zamachem terrorystycznym

