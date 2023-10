Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki? Dlaczego wciąż musimy to robić?

Przed południem 14 października policjanci ewakuowali teren przylegający do pl. Piłsudskiego. Ulice prowadzące do placu zostały zablokowane. Dyżurny stołecznej policji otrzymał informację o desperacie, który wszedł na Pomnik Smoleński na pl. Piłsudskiego grożąc, że ma bombę i wysadzi się w powietrze. Po kilku godzinach, policyjnemu negocjatorowi udało się przekonać mężczyznę, by zszedł z pomnika. Został obezwładniony i zatrzymany.

Na czas interwencji policja odgrodziła plac i tereny przyległe. Apelowała, by nikt nie zbliżał się do tych rejonów. Wyznaczona została około kilometrowa strefa bezpieczeństwa.

Na miejscu został jego plecak, w którym jak twierdził mężczyzna, miała znajdować się bomba. Policyjni saperzy dokładnie sprawdzili zawartość plecaka mężczyzny. - Jest już bezpiecznie. Przywracamy ruch wokół placu - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

KSP nie informuje na razie, co znajdowało się w plecaku. Nie podaje też szczegółów na temat samego zatrzymanego.