Groził, że wysadzi partnerkę i dzieci. Służby musiały działać natychmiast

Maria Hędrzak
2026-05-13 8:12

Policjanci z Otwocka musieli działać natychmiast, gdy dotarło do nich dramatyczne zgłoszenie. Przerażona kobieta przekazała, że partner grozi wysadzeniem jej i dzieci. 41-latek został zatrzymany, był kompletnie pijany. Sąd zdecydował już o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Autor: KPP w Otwocku/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło na początku maja, gdy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Otwocku otrzymał wezwanie od wyraźnie przestraszonej kobiety. Zgłaszająca poinformowała, że partner wszczął awanturę i grozi, iż odkręci butlę z gazem i wysadzi ją i jej dzieci w wieku 7 i 18 lat. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce i zatrzymali 41-latka, który podczas badania alkomatem "wydmuchał" 2,5 promila. 

Poza policją, na miejscu pracowała również straż pożarna. Służby dokładnie sprawdziły, czy nie doszło do wycieku gazu. Oficer prasowy KPP w Otwocku podkom. Patryk Domarecki przekazał, iż po zabezpieczeniu miejsca interwencji potwierdzono, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane.

41-latek tymczasowo aresztowany

- Jak ustalili śledczy, nie był to pierwszy raz, kiedy 41-latek stosował przemoc wobec bliskich. Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa, co oznacza, że teraz będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy. W związku z sytuacją w rodzinie niezwłocznie wszczęto procedurę Niebieskiej Karty, a sprawca został całkowicie odizolowany od pokrzywdzonych - dodał.

Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi do pięciu lat pozbawienia wolności, a w przypadku recydywy kara może okazać się surowsza. Sąd Rejonowy w Garwolinie przychylił się już do wniosku tamtejszej prokuratury rejonowej o zastosowanie wobec 41-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy

- Policja przypomina! Nie ma zgody na przemoc domową! Jeśli jesteś ofiarą przemocy - nie czekaj, wezwij pomoc - zaapelował podkom. Domarecki.

Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
