Groźny wypadek w Warszawie! Siedem osób rannych w zderzeniu autobusu z ciężarówką [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-23 17:38

W czwartek po południu (23 października) doszło do poważnego wypadku w okolicy Galerii Mokotów. Ciężarówka z lawetą, na której przewożona była koparka, zderzyła się z autobusem miejskim. Siedmiu pasażerów autobusu zostało rannych, w tym dwie osoby trafiły do szpitala. Co się stało? Jakie są przyczyny wypadku? Sprawdź najnowsze informacje!

  • W Warszawie, w okolicy Galerii Mokotów, doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem ciężarówki i autobusu.
  • Ciężarówka z lawetą uderzyła w autobus miejski, raniąc siedmiu pasażerów, z czego dwie osoby trafiły do szpitala.
  • Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, a policja apeluje o omijanie rejonu wypadku.
  • Co doprowadziło do kolizji i jakie konsekwencje czekają sprawcę? Sprawdź szczegóły!

Aktualizacja: godz. 18:25

Rzecznik Miejskich Zakładów Autobus powiedział PAP, że autobus marki Solbus linii 189 został uderzony na wysokości trzecich drzwi. Podkreślił, że zniszczenia autobusu są bardzo poważne. Potwierdził, że poszkodowanych zostało siedmiu pasażerów. - Nie są to obrażenia zagrażające ich życiu. Kierowcy nic się nie stało - dodał.

Wcześniej pisaliśmy:

Jak poinformował mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji, ciężarówka z lawetą, na której znajdowała się koparka, zderzyła się z autobusem komunikacji miejskiej.

- Prawym pasem jechała ciężarówka z lawetą, na której była koparka. Kierowca, skręcając w prawo, zaczepił tyłem o jadący środkowym pasem autobus komunikacji miejskiej – relacjonuje mł. asp. Chmura. W wyniku zderzenia rannych zostało siedmiu pasażerów autobusu. Dwie osoby z poważniejszymi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowało osiem karetek pogotowia.

Wypadek autobus laweta
10 zdjęć

W związku z wypadkiem w okolicy Galerii Mokotów wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje do kierowców o omijanie tego rejonu. - Apeluję też do kierowców, by omijali rejon zdarzenia – dodaje mł. asp. Chmura.

Przyczyny wypadku są obecnie ustalane przez policję. Na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające.

