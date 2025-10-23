Groźny wypadek w Warszawie! Siedem osób rannych w zderzeniu autobusu z ciężarówką [ZDJĘCIA]

W Warszawie, w okolicy Galerii Mokotów, doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem ciężarówki i autobusu.

Ciężarówka z lawetą uderzyła w autobus miejski, raniąc siedmiu pasażerów, z czego dwie osoby trafiły do szpitala.

Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, a policja apeluje o omijanie rejonu wypadku.

Co doprowadziło do kolizji i jakie konsekwencje czekają sprawcę? Sprawdź szczegóły!

Aktualizacja: godz. 18:25

Rzecznik Miejskich Zakładów Autobus powiedział PAP, że autobus marki Solbus linii 189 został uderzony na wysokości trzecich drzwi. Podkreślił, że zniszczenia autobusu są bardzo poważne. Potwierdził, że poszkodowanych zostało siedmiu pasażerów. - Nie są to obrażenia zagrażające ich życiu. Kierowcy nic się nie stało - dodał.

Jak poinformował mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji, ciężarówka z lawetą, na której znajdowała się koparka, zderzyła się z autobusem komunikacji miejskiej.

- Prawym pasem jechała ciężarówka z lawetą, na której była koparka. Kierowca, skręcając w prawo, zaczepił tyłem o jadący środkowym pasem autobus komunikacji miejskiej – relacjonuje mł. asp. Chmura. W wyniku zderzenia rannych zostało siedmiu pasażerów autobusu. Dwie osoby z poważniejszymi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowało osiem karetek pogotowia.

W związku z wypadkiem w okolicy Galerii Mokotów wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje do kierowców o omijanie tego rejonu. - Apeluję też do kierowców, by omijali rejon zdarzenia – dodaje mł. asp. Chmura.

Przyczyny wypadku są obecnie ustalane przez policję. Na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające.