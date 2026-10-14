Gwiazdy nad Gocławiem. Pierwsze takie dzielnicowe obserwatorium

To pierwsze takie obserwatorium w stolicy

Kilka miesięcy temu, w czerwcu, na dachu znanego terminalu na Gocławiu, pojawiła się charakterystyczna biała kopuła. To pełnoprawne obserwatorium astronomiczne. Od tego czasu trwa jego wyposażanie oraz przygotowywanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Obecnie specjaliści montują i kalibrują urządzenia, które umożliwią oglądanie nocnego nieba. To niezbędny etap, aby sprzęt działał prawidłowo i mógł być bezpiecznie wykorzystywany podczas spotkań z mieszkańcami.

- Oficjalne otwarcie obiektu ma nastąpić już pod koniec października. Uczestniczyć w nim będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Natomiast pierwsze zajęcia, warsztaty tematyczne i spotkania z popularyzatorami planujemy uruchomić w drugiej połowie listopada - mówi w rozmowie z reporterem „SE” Jacek Białek, kierownik Terminalu Kultury Gocław.

Koszt budowy obserwatorium był relatywnie niski. Całość zamknęła się w nieco ponad 500 tys. zł. Część z tej kwoty pochodziła z darowizn oraz wsparcia zewnętrznych podmiotów, jak Fundacja Lotto, która sfinansowała budowę kopuły czy Przemysłowego Centrum Optoelektroniki, które zakupiło sprzęt. Jednak większość kwoty pochodziła z budżetu dzielnicy Praga-Południe.

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Dzieci i młodzież spojrzą w niebo

Obserwatorium ma służyć mieszkańcom stolicy, ale jego oferta będzie skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W planach są obserwacje nieba, warsztaty astronomiczne oraz spotkania popularyzujące wiedzę o kosmosie.

Uczestnicy zajęć będą mogli korzystać ze specjalistycznego wyposażenia i poznawać podstawy astronomii nie tylko z książek czy prezentacji. Najważniejszą częścią działalności placówki mają być praktyczne obserwacje prowadzone bez konieczności wyjeżdżania poza Warszawę.

- Współpracujemy z UW i mamy podpisaną z nimi super umowę. Pracę obserwatorium nadzoruje m.in. prof. Szymon Kozłowski. Cel naszego obserwatorium jest głównie edukacyjny, ale będzie wykorzystywany do działalności naukowej - przekazuje Jacek Białek. - Planujemy, aby studenci UW mogli kształcić się u nas w jaki sposób popularyzować naukę wśród najmłodszych. Czasami to trudniejsze, niż sama astronomia - dodaje.

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Kosmiczna edukacja na Gocławiu

Budowa obserwatorium jest częścią szerszej oferty naukowej Terminalu Kultury Gocław. Instytucja organizuje eksperymenty, spotkania z ekspertami oraz warsztaty dotyczące nowych technologii i eksploracji kosmosu.

Nie bez powodu terminal uczestniczy w projekcie ARISS, którego celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży nawiązania bezpośredniej łączności radiowej z astronautą przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Obserwatorium będzie bezpłatne, jednak nie będzie można do niego wejść poza godzinami konkretnych warsztatów czy wydarzeń.

- W kopule umieszczony jest bardzo drogi sprzęt. Przez większość roku będzie ona funkcjonować jako stacja nadawcza, a obraz z teleskopów będzie rzutowany na ekrany w głównej sali terminalu. Do środka kopuły będziemy zapraszać ludzi w ramach programów, których terminy publikowane będą na stronie domu kultury, zarówno w zakładce wydarzenia, jak i zajęcia - wyjaśnia kierownik placówki.

Terminal kultury planuje również uruchomić transmisję na żywo online, dostępną dla wszystkich internautów, podczas specjalnych zdarzeń astronomicznych.

„Chcemy wyznaczać standardy”

W rozmowie z „SE” Jacek Białek, kierownik Terminalu Kultury Gocław, stwierdził, że swoimi działaniami chce zachęcić inne domy kultury w pozostałych dzielnicach do podążania drogą, wyznaczoną przez gocławski ośrodek.

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- Warto, by inni podążali tą drogą. To przykład jak dom kultury może zmieniać się i podążać za nowoczesnością. Acz najważniejsze moim zdaniem jest to, że tą inicjatywą wracamy do źródeł, czyli ośrodka kulturalno-oświatowego - podsumowuje kierownik placówki.

Jak sam dodaje, pomysł budowy obserwatorium na Pradze-Południe pojawił się dwa lata temu. Wcześniej, będąc dyrektorem domu kultury na Bródnie, 10 lat temu, bezskutecznie próbował przekonać władze dzielnicy do realizacji tej idei. Dopiero burmistrz Tomasz Kucharski zdecydował się dać zielone światło projektowi.