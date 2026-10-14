Nowe zasady ruchu wokół Starego Miasta. W rejon pl. Zamkowego tylko piechotą albo komunikacją miejską. To pierwszy taki weekend

Prezydent Trzaskowski podjął kontrowersyjną decyzję

Zarządzenie o uporządkowaniu ruchu wokół Starego Miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał jeszcze w lipcu. Od najbliższej soboty Zarząd Dróg Miejskich wprowadza zapisy w życie. I będą obowiązywać w każdy weekend i święta.

Każdy, kto choć raz w weekend próbował zaparkować w rejonie Podwala wie, co tam się dzieje nie tylko w weekendy. Poszukiwanie miejsca na pozostawienie auta może trwać kilkadziesiąt minut, w rejon pl. Zamkowego nawet taksówkarze nie chcą już podjeżdżać, bo wiedzą, że gdy będą musieli potem wyjechać w rejon Miodowej i Pl. Krasińskiego, to utkną w korku.

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Wieczorami w zimowe weekendy, gdy ludzie jadą oglądać świąteczną iluminację, w korkach stoją nawet autobusy. Od 4 grudnia spodziewać się należy szturmu, bo tego dnia prezydent Trzaskowski zapowiedział włączenie zupełnie nowej iluminacji. Będzie to pierwszy rok z trzech lat, które obejmie nowy kontrakt.

Zakaz ma rozwiązać problem korków

By korków nie było, urzędnicy postanowili zadziałać zakazami. Zmuszą turystów i Warszawiaków z innych dzielnic do podróży w rejon Pl. Zamkowego komunikacją miejską.

- W weekendy ruch na ulicach wokół Starówki: Senatorskiej, Podwale, Kilińskiego i Długiej będzie ograniczany. Wjadą tam tylko mieszkańcy, taksówki i służby miejskie. Po raz pierwszy nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w nocy z piątku na sobotę 16/17 października – ogłosił ratusz. Wyjątków będzie trochę więcej – nowożeńcy też dojadą pod Pałac Ślubów czy kościoły. Ale prywatne auta będą musiały Starówkę omijać.

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Na wlotach od Miodowej i Pl. Krasińskich będą ustawione zapory, podobnie jak na Trakcie Królewskim, gdy Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat stają się deptakiem.

Gdzie będzie można parkować?

Auta da się zostawić najbliżej na parkingach na Placu Krasińskich (podziemny na 360 miejsc), pl. Powstańców Warszawy (podziemny na 420 miejsc), na ul. Boleść na Podzamczu (naziemny na 85 miejsc), ul. Miłej na Muranowie (110 miejsc) albo liczyć na cud na ul. Karasia, najbliżej Krakowskiego Przedmieścia, gdzie są 24 miejsca postojowe. IKR

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