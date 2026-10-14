Ta perełka Mazowsza triumfuje w prestiżowym plebiscycie. Znamy Cuda Polski 2026

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-14 12:52

Poznaliśmy oficjalne rozstrzygnięcia w prestiżowym plebiscycie „Cuda Polski 2026”, który organizuje magazyn „National Geographic Traveler”. W gronie 16 tegorocznych Cudów Polski znalazło się miejsce z Mazowsza, które zachwyca wyjątkową drewnianą architekturą. Zwycięska miejscowość skradła serca głosujących, poszukujących w turystyce perełek z dala od zatłoczonych szlaków.

  • W plebiscycie walczyło 48 miejsc z 16 województw.
  • Czytelnicy oddali łącznie ponad 220 tys. głosów.
  • Mazowiecką rywalizację wygrały Otwock i świdermajery, pokonując dwie pozostałe nominacje.

Lokatorzy zabytkowego świdermajera w Otwocku boją się o swój los.
  • W plebiscycie walczyło 48 miejsc z 16 województw.
  • Czytelnicy oddali łącznie ponad 220 tys. głosów.
  • Mazowiecką rywalizację wygrały Otwock i świdermajery, pokonując dwie pozostałe nominacje.

Trzy mazowieckie nominacje, tylko jeden zwycięzca

W województwie mazowieckim o tytuł Cudu Polski 2026 ubiegały się trzy wyjątkowe miejsca. Pierwszym było Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przyciągające miłośników współczesnej kultury i sztuki. Drugą nominację otrzymał Nadbużański Park Krajobrazowy, ceniony za przyrodnicze walory i krajobrazy doliny Bugu.

Trzecim kandydatem był Otwock, a dokładniej jego charakterystyczna drewniana architektura, znana jako świdermajer. To właśnie ta propozycja zdobyła uznanie głosujących i zapewniła Mazowszu miejsce wśród laureatów tegorocznego plebiscytu.

Otwock słynie ze świdermajerów – drewnianych willi z ozdobnymi werandami, ażurowymi balustradami i misternymi detalami. Ten charakterystyczny styl rozwinął się na przełomie XIX i XX wieku, gdy okolice Świdra stały się popularnym miejscem letniego wypoczynku Warszawiaków. Dziś zabytkowe domy są wyjątkową pamiątką uzdrowiskowej przeszłości miasta i jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów architektury Mazowsza.

Zabytkowy świdermajer, wnętrze MSN i tablica parku krajobrazowego. O plebiscycie Cuda Polski przeczytasz na SE.
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Ponad 220 tys. głosów w całej Polsce

Tegoroczna edycja plebiscytu „Cuda Polski” przyciągnęła dużą uwagę czytelników. Przez ponad miesiąc głosowali oni na 48 nominowanych atrakcji – po trzy z każdego województwa. Łącznie oddano ponad 220 tys. głosów, a zwycięzców wyłoniono we wszystkich 16 regionach.

Wśród laureatów znalazły się zarówno zabytki, jak i atrakcje przyrodnicze. Wyróżniono m.in. Arboretum Wojsławice na Dolnym Śląsku, Krynicę-Zdrój w Małopolsce, Kanał Elbląski w województwie warmińsko-mazurskim oraz Szlak Orlich Gniazd na Śląsku.

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