Autobus przejechał pieszego. Koszmarny wypadek w centrum stolicy

i Autor: TADEUSZ MRÓZ

SZOK!

Horror w samym centrum stolicy. Autobus gruchnął w pieszego i przejechał po nim. W stanie ciężkim trafił do szpitala

plis 16:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do wypadku doszło we wtorek, 3 października w samym sercu stolicy. Do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych. Jak ustalił nasz reporter, mężczyzna, po którym przejechał autobus miejski, najprawdopodobniej wtargnął przed pojazd na czerwonym świetle. Z obrażeniami ciała przetransportowano go do szpitala.