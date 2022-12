Wypadek w Piastowie. Citroen uderzył w latarnię. 39-latek wracał pijany z wigilii

W Piastowie pod Pruszkowem doszło do wypadku, w którym prowadzący citroena, który wiózł swoją 6-letnią córkę, uderzył w latarnię - podaje PAP. Policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie sobotę, 24 grudnia, po godz. 19, i ustaliła wstępnie, że 39-latek wypadł nagle z drogi, po czym doszło do uderzenia. Mężczyźnie i dziewczynce na szczęście nic poważnego się nie stało, dlatego zdarzenie zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Niestety, mundurowi ujawnili ponadto, że kierowca był pijany i miał we krwi 2 promile alkoholu. Trafił na komisariat policji w Piastowie, gdzie po wytrzeźwieniu miał zostać przesłuchany. Jak dodają funkcjonariusze, 39-latek wracał ze swoją córką z wigilii.

