Humor, cyrkowe emocje i atrakcje dla całej rodziny

15 i 16 lipca z radością zapraszamy na weekend pełen niespodzianek i przygód, podczas którego będziemy mogli podziwiać nie jeden, a aż dwa wspaniałe pokazy. Pierwszy z nich, „Rympau Duo Show” to połączenie akrobatyki, tańca, żonglerki i humoru w nietuzinkowej, spontanicznej formule. A co najważniejsze – to właśnie publiczność zdecyduje, które z tych umiejętności zaprezentują artyści, Maciej Czarski i Antek Borodziuk. Wielu emocji dostarczy także „Miłosoś” – klaunowska etiuda z elementami pantomimy i sztuki cyrkowej, której nie można przegapić! Paweł Coolek Kulesza i Katarzyna Markowska zabiorą gości w podróż przez fascynujący świat żonglerki, ekwilibrystyki i aktorstwa, angażując widownię, która stanie się częścią show. Będzie się działo!

Zachwycające pokazy cyrkowe to początek atrakcji, jakie czekają na gości – i to nie tylko w nadchodzący weekend, a przez całe wakacje! Od poniedziałku do niedzieli, Julinek zaprasza wszystkich do spędzenia letnich dni w atmosferze radosnej zabawy, uśmiechu i nieskończonej liczby przygód.

Dołączcie do nas i doświadczcie magii wakacji w jednym z najbardziej czarujących miejsc w Polsce!

i Autor: Materiały prasowe

Jak zawsze, na gości Julinka czekać będą wszystkie uwielbiane atrakcje, które zapewniają beztroską zabawę w samym sercu natury. Wśród nich, na szczególną uwagę zasługuje park linowy, który jest największym tego typu obiektem w regionie, a jego trasy pełne są unikalnych, cyrkowych przeszkód. Dla miłośników aktywności fizycznej przygotowano ściankę wspinaczkowa z siedmioma kolorowymi, tematycznymi panelami. Rodziny z dziećmi na pewno docenią krainę dmuchańców, gdzie najmłodsi mogą bezpiecznie i beztrosko bawić się godzinami, a także pole do minigolfa, wesołe miasteczko z kolejką górską, autodromem oraz karuzelami, strefę animacji, strefę relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw pełen huśtawek, piaskownic, zjeżdżalni i edukacyjnych zabawek sensorycznych, które są dla najmłodszych prawdziwą gratką.

i Autor: Materiały prasowe

Wyjątkową atrakcją jest także Park Wodny pod gołym niebem, gdzie do dyspozycji miłośników wodnej rozrywki są m.in. strefa basenowa, z głębokością do 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne czy 10 armatek. W Parku Wodnym dostępny jest także spray park, czyli strefa rekreacyjna z minimalną ilością wody, zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać również dzieci z ograniczoną mobilnością. Komfort kąpieli zapewnia idealnie dobrana temperatura wody, wynosząca od 25 do 29 stopni Celsjusza. Dodatkowo dostępna jest strefa relaksu, gdzie na jednym z 2000 leżaków, można się w pełni odprężyć i cieszyć się fantastyczną, letnią aurą!

i Autor: Materiały prasowe

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

i Autor: Materiały prasowe

Mamy fantastyczną wiadomość! Rodziny z dziećmi mogą teraz skorzystać z wyjątkowej oferty w Julinek Park, dzięki której bilet rodzinny do parku atrakcji można kupić 50 zł taniej. Bilet obejmujący dodatkowo wstęp do parku wodnego jest obecnie tańszy o aż 80 zł! Co więcej, od poniedziałku do czwartku po godz. 16:00, bilety popołudniowe można nabyć aż o 50% taniej. Takiej okazji nie można przegapić! Bilety można zakupić online na stronie internetowej www.julinek.com.pl oraz w kasie przed wejściem.

***

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/