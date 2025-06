I Charytatywny Bieg Słonecznika dla Niewidocznych w Warszawie. Zapisy trwają

I Charytatywny Bieg Słonecznika dla Niewidocznych w Warszawie

Bieg dla Niewidocznych to wydarzenie społeczne i charytatywne organizowane przez Fundację Autistic Adults on Tour – oficjalnego przedstawiciela programu HD Sunflower w Polsce. To wydarzenie łączy ruch, edukację i prawdziwą zmianę społeczną. Pokazuje, że można tworzyć przestrzeń, w której nikt nie musi się tłumaczyć z tego, że potrzebuje więcej czasu, mniej hałasu, trochę spokoju, więcej empatii. Dochód z wydarzenia przeznaczony jest na wyjazd wakacyjny dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, które częściowo funkcjonują samodzielnie, ale często pozostają niewidoczne, niezauważone i pozbawione przestrzeni do prawdziwego odpoczynku - zapewniają organizatorzy.

Ważne informacje dla uczestników biegu

Sobota, 21.06.2025 - start o godz. 10:00

Pole Mokotowskie

Dystans: 3 km, 5 km i 10 km

Pakiety startowe od 30 zł

Start przy wejściu na rogu ul. Batorego i al. Niepodległości

Metro: Pole Mokotowskie

Aby się zapisać KLIKNIJ TUTAJ

Więcej informacji o I Charytatywnym Biegu Słonecznika dla Niewidocznych w Warszawie znajdziesz na stronie wydarzenia na Facebooku

- Organizujemy ten bieg, bo chcemy, żeby Słonecznik – symbol osób z niewidocznymi trudnościami – był rozpoznawalny nie tylko na lotniskach, ale i na ulicach Warszawy. W sklepach. W tramwajach. W urzędach. W relacjach. Chcemy, żeby można było powiedzieć: „Potrzebuję więcej czasu”, „Nie rozumiem poleceń”, „Nie umiem teraz mówić” – i żeby ktoś po drugiej stronie odpowiedział cierpliwością, a nie oceną. Organizujemy bieg, bo chcemy zebrać środki na pierwsze w Polsce zagraniczne wyjazdy dla dorosłych w spektrum autyzmu – bez rodziców, ale też nie w samotności. Z opieką, ze wsparciem, z wolnością bycia sobą. Z możliwością przeżycia czegoś, co dla większości z nas jest naturalne, a dla nich bywa nieosiągalne: poczucia lekkości, swobody, własnej przestrzeni. Pierwszego lotu. Pierwszego śniadania z widokiem na morze. Pierwszej rozmowy bez lęku, że jest się nie na miejscu. Nie turnusu. Nie terapii. Po prostu życia – w najpiękniejszym wydaniu. Organizujemy ten bieg, bo wierzymy, że zmiana kultury zaczyna się w ruchu. Nie w gabinecie. Nie w dokumencie. Nie w teorii. Ale tam, gdzie ludzie biegną razem. I widzą siebie nawzajem - czytamy na stronie organizatora wydarzenia.

