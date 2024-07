i Autor: pixabay.com

Warto wiedzieć!

Idą zmiany! Nowy przepis wchodzi w życie już 7 lipca. To będzie musiał mieć w aucie każdy kierowca

Wypadków na drogach jest niestety bardzo dużo, dlatego władze decydują się co rusz wprowadzać różnego rodzaju zmiany w przepisach lub dodawać do nich całkowicie nowe podpunkty. Co ciekawe, już 7 lipca wejdzie w życie nowość, o której nadal nie wie każdy kierowca. Od tego dnia samochody będą musiały być wyposażone w specjalny system.