Podczas 31. finału WOŚP będą zbierane środki na zakup nowoczesnego sprzętu do walki z sepsą, czyli zespołem objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie, które często doprowadzają do śmierci. Celem tegorocznego finału WOŚP jest wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń, co umożliwi lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą odbywały się nie tylko w Polsce, ale również w różnych miejscach na całym świecie.

Ile zebrała WOŚP w 2023 roku?

Już w sobotę, 28 stycznia 2023 r., czyli na dzień przed 31. finałem WOŚP, na koncie fundacji znalazły się ponad 33 miliony złotych. A to dopiero początek. Licznik zacznie przyspieszać w niedzielę, 29 stycznia, gdy na ulice miast, miasteczek i wsi wyruszą wolontariusze, a podczas licznych wydarzeń związanych z WOŚP odbywać się będą licytacje najróżniejszych przedmiotów.

31. finał WOŚP - czy będzie kolejny rekord?

Rok temu, 30. finał WOŚP zakończył się zebraniem na koncie fundacji 136 282 325 zł. To jednak nie był koniec. Ostateczny wynik zbiórki ogłoszono dopiero dwa miesiące później, po podsumowaniu wszystkich zbiórek. Ostateczny wynik akcji, która dedykowana była dziecięcej okulistyce, wyniósł 224 376 706,35 zł, czyli ponad 13,5 miliona złotych więcej niż rok wcześniej. Był to kolejny rekord w historii WOŚP. Czy podobnie będzie w tym roku? Przekonamy się dopiero w marcu.

