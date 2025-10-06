Ilu uczniów wypisało się z edukacji zdrowotnej? Szokujące dane z Warszawy. Miasto komentuje: "Jest nieźle"

Warszawa. Większość uczniów wypisana z edukacji zdrowotnej

Z danych przekazanych przez stołeczny ratusz wynika, że w szkołach podstawowych jedynie 43 procent uczniów uczęszcza na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Reszta, czyli aż 57 procent, została z niej wypisana. W szkołach ponadpodstawowych tendencja do opuszczenia przedmiotu wzrasta. Na edukację zdrowotną chodzi zaledwie 14 procent uczniów. Aż 86 procent zrezygnowało z tego przedmiotu.

Co na to władze miasta? Wiceprezydent Kaznowska komentuje

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna za edukację, przyznaje, że sytuacja w szkołach ponadpodstawowych nie napawa optymizmem. Zaznacza jednak, że edukacja zdrowotna to przedmiot nieobowiązkowy.

– Uważamy, że generalnie, jak na pierwszy, próbny rok z nowym przedmiotem, jest nieźle. Powodu do satysfakcji nie ma, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, ale z drugiej strony mówimy o przedmiocie nieobowiązkowym – mówi Renata Kaznowska.

Wiceprezydent przypomina, że na inne nieobowiązkowe przedmioty, takie jak religia czy etyka, również chodzi niewielki odsetek uczniów. Dodaje, że zainteresowanie edukacją zdrowotną może wzrosnąć, gdy rodzice i uczniowie zapoznają się z materiałem, jaki obejmuje ten przedmiot. Liczy też na to, że po pojawieniu się podręcznika chętnych będzie więcej.

Edukacja Zdrowotna powinna być obowiązkowa? | Sośnierz kontra Piątkowska

Edukacja zdrowotna – co to za przedmiot?

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowy. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli to zrobić na własną rękę.