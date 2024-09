i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Z OSTATNIEJ CHWILI

Incydent na Lotnisku Chopina w Warszawie. Wstrzymano starty i lądowania

Wstrzymano starty i lądowania na Lotnisku Chopina w Warszawie. W porcie lotniczym doszło do incydentu podczas tzw. operacji touch and go. Wszystkie operacje na lotnisku zostały wstrzymane – poinformowała "Super Express" Anna Dermont, rzeczniczka lotniska. Aktualnie operacje odbywają się na jednej drodze startowej. Wiele samolotów notuje poważne opóźnienia.