Inwazja egzotycznych owadów w Warszawie. Są gigantyczne, wyglądają groźnie

Modliszki w Warszawie. Skąd się wzięły te egzotyczne owady?

Modliszki to owady, które na co dzień występują głównie w krajach tropikalnych. W Polsce od czasu do czasu można zaobserwować jeden gatunek tego owada - a konkretniej modliszkę zwyczajną. Dotyczyło to jednak regionów południowych i zachodnich. Skąd więc modliszka wzięła się w Warszawie? Nasz Czytelnik sfotografował gigantycznego, zielonego owada na ścianie jednego z bloków przy ul. Szaserów na Pradze-Południe. Jak się okazuje, modliszka wcale nie musiała uciec z terrarium.

Już trzy lata temu, podobny przypadek miał miejsce na Saskiej Kępie. Wtedy chętnie rozpisywały się o nim media. Adam Stroiński, entomolog z Instytutu Zoologii PAN w rozmowie z money.pl podkreślał, że rozprzestrzenianie się modliszki zwyczajnej jest związane z ociepleniem klimatu. - Występowanie modliszki było ograniczone do kilku stanowisk ciepłolubnych. Zwiększyła się populacja, a przez to zwiększył się areał występowania tego stworzenia. Powód to ocieplenie się klimatu - wskazywał w rozmowie z money.pl.

Modliszki w Warszawie. Jak się zachować?

Eksperci podkreślają, że w związku z ocieplaniem się klimatu, podobnych przypadków może być więcej. Modliszka zwyczajna jest gatunkiem, który może być groźny - szczególnie dla innych owadów, a przede wszystkim dla swojego partnera. Samice w niektórych przypadkach konsumują samca w czasie rozmnażania. Modliszki, choć wyglądają przerażająco i osiągają nawet 7 cm, nie stanowią zagrożenia dla człowieka.

Co więcej, jest to gatunek znajdujący się pod ochroną. Nie wolno więc ich zabijać. Za to może grozić kara grzywny lub do 2 lat więzienia. Jeżeli spotkamy modliszkę w mieszkaniu, należy wypuścić ją na wolność, najlepiej na terenach zielonych.