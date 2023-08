Morze łez

Tak żegnali Romana Urbana. Niezwykłe symbole na jego trumnie. Ten gest wyciska łzy

Nie żyje Roman Urban. Jego serce się zatrzymało, gdy robił to, co kochał. W sobotę (5 sierpnia 2023) pożegnali go bliscy. Mężczyzna spoczął na cmentarzu parafialnym w Markach. Pożegnała się z nim najbliższa rodzina i znajomi, wylewając morze łez.