Warszawa, Praga-Południe. Wiceburmistrz aresztowany

We wtorek rano (11 lipca) do budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe i Urzędu Dzielnicy Rembertów wkroczyli funkcjonariusze CBA. Zatrzymane zostały cztery osoby – wiceburmistrz Pragi-Południe Adam C., naczelnik wydziału architektury i budownictwa UD Praga-Południe Jacek G. oraz dwóch przedsiębiorców.

Wszyscy usłyszeli już zarzuty związane z korupcją. W środę (12 lipca) na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec Jacka G. dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe, a wobec jednego z przedsiębiorców dozór.

Dzień później odbyło się posiedzenie aresztowe, podczas którego sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres dwóch miesięcy wiceburmistrza dzielnicy Praga-Południe Adama C., a także o miesięcznym aresztowaniu drugiego z zatrzymanych przedsiębiorców.

Burmistrz Pragi-Południe przerywa milczenie

W czwartek, 13 lipca, głos w sprawie zabrał burmistrz dzielnicy Pragi-Południe Tomasz Kucharski. - W związku z zatrzymaniem dwóch urzędników Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 11 lipca, informuję, że liczę na szybkie, pełne i transparentne wyjaśnienie tej sprawy i ustalenie stanu faktycznego - przekazał „Super Expressowi”.

Zapowiedział również, że osoby, które usłyszały zarzuty, zostaną odsunięte od wykonywania obowiązków służbowych.

- Bezzwłocznie zwrócę się również do Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy o przeprowadzenie dodatkowego audytu w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe, w obszarach spraw przez te osoby prowadzonych - dodał Tomasz Kucharski.

Rafał Trzaskowski zapowiada kontrole

W sprawie głośnej afery korupcyjnej w Urzędzie na Pradze-Południe głos zabrał też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zapowiedział wzmożone kontrole w wydziałach architektury we wszystkich dzielnicach w stolicy. - Jeśli to rzeczywiście przypadek korupcyjny, będę wyciągał daleko idące konsekwencje. Będą też dużo bardziej dogłębne kontrole. Skierujemy je do wszystkich wydziałów architektury - zapowiedział Rafał Trzaskowski.