Te pary przeżyły w małżeństwie ponad 50 lat. Zdradziły nam tajemnice trwałego związku

W dzisiejszych czasach, gdy rozwody stają się coraz bardziej powszechne, pary, które przeżyły ze sobą ponad pół wieku, budzą podziw i szacunek. Prezydent Warszawy po raz kolejny uhonorował takie małżeństwa specjalnymi medalami za długoletnie pożycie, a my mieliśmy okazję porozmawiać z kilkoma z nich, by poznać sekret ich trwałych relacji. Jakie zasady pomogły im przejść wspólnie przez życie?

Jak słyszeliśmy od wielu par: małżeństwo to nie tylko miłość, ale również codzienny wysiłek, by traktować partnera z życzliwością i troską, niezależnie od okoliczności. − Przede wszystkich ważne jest zaufanie, no i miłość oczywiście. W młodości inaczej się odbiera te uczucia, potem przychodzi rodzina: dzieci i wnuki. Zaufanie jest fundamentalne w relacji − mówili nam Bogusława Tkaczyk (75 l.) i Jerzy Tkaczyk (74 l.).

− Szczerość i uczciwość przede wszystkim. Od 52 lat jesteśmy ze sobą i od samego początku bardzo dużo rozmawiamy. Trzeba się kochać i wspólnie rozwiązywać wszystkie problemy − zauważa Grażyna Kopania (72 l.) wraz z mężem Wiesławem Kopanią (76 l.). Jak dodali, unikanie konfliktów poprzez szczerość i dialog pozwalało im rozwiązywać spory, zanim przerodziły się w poważne kryzysy.

Ważną rzeczą, o której wspominali Andrzej Przybyłowicz (88 l.) i Mieczysława Długosz-Przybyłowicz (85 l.), był uśmiech i życzliwość wobec ludzi. − Pracujcie intensywnie, odpoczywajcie intensywnie, bawcie się intensywnie, korzystajcie z życia mądrze, ale wspólnie, nie samemu. My od początku jeździmy i chodzimy wszędzie razem − opowiada nam para, która przeżyła ze sobą już 60 lat.

Długotrwały związek wymaga zaangażowania i pracy nad relacją każdego dnia. Jak podkreślali bohaterowie uroczystości, małżeństwo to nie tylko romantyczna miłość. Historie tych par to inspiracja dla wszystkich, którzy pragną budować trwałe relacje oparte na szacunku, dialogu i wzajemnym wsparciu. Medale za długoletnie pożycie są symbolem nie tylko miłości, ale i wytrwałości, które mogą być wzorem dla przyszłych pokoleń.

Sonda Czy jesteś szczęśliwy/wa w swoim małżeństwie? Tak Nie Ciężko powiedzieć...