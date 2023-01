Jechał fiatem ulicami Gostynina. Był nieletni i z promilami

i Autor: policja.pl Jechał fiatem ulicami Gostynina. Był nieletni i pod wpływem alkoholu

Pewien młodzieniec narobił sobie niemałych problemów. 15-letni mieszkaniec Gostynina wybrał się na przejażdżkę fiatem po mieście. Nie dość, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, to jeszcze odwagi do działania dodawał mu wypity wcześniej alkohol. Przygodę nastolatka zakończyli policjanci z drogówki, którzy zatrzymali go do kontroli.