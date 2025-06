Wiślana Procesja Eucharystyczna. Tak będzie wyglądać Boże Ciało na Mazowszu

W czwartek po południu (19 czerwca), po modlitwie przy figurze św. Barbary, patronki wodniaków, w Smoszewie, rozpocznie się niezwykła Wiślana Procesja Eucharystyczna. Jednostki wyruszą z nurtem rzeki, zatrzymując się przy ołtarzach w Wychodźcu, Secyminie i Czerwińsku nad Wisłą. Trasa spływu liczy około 18 km i zajmie około trzech godzin.

W procesji wezmą udział biskupi: płocki Szymon Stułkowski oraz pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, który poprowadzi modlitewne rozważania przy kolejnych ołtarzach.

Zakończenie Wiślanej Procesji Eucharystycznej odbędzie się w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie Najświętszy Sakrament zostanie uroczyście przeniesiony do XII-wiecznej bazyliki, w której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Po nabożeństwie z błogosławieństwem odprawiona zostanie msza święta.

Salezjanie z Czerwińska nad Wisłą podkreślają, że to jedyne takie duchowe wydarzenie w Polsce i zapraszają do udziału w procesji. Współorganizatorami są parafie z Chociszewa, Smoszewa, Secymina-Nowiny oraz samorząd Czerwińska nad Wisłą.

Warto dodać, że diecezja płocka, na terenie której znajdują się trzy z czterech parafii organizujących procesję, obchodzi w tym roku jubileusz 950-lecia istnienia. Diecezja ta, powołana w 1075 roku, jest jedną z najstarszych w Polsce.

Pierwsza Wiślana Procesja Eucharystyczna odbyła się w czerwcu 2022 roku, a inspiracją dla niej był Czerwiński Różaniec Wiślany, czyli wspólna modlitwa na łodziach, organizowana przez salezjanów od 2016 roku.

Czym jest Boże Ciało? Co to za święto?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Obchodzone jest w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, czyli 60 dni po Wielkanocy (między 21 maja a 24 czerwca). W Polsce to dzień wolny od pracy.

Święto to zostało ustanowione, by uroczyście uczcić realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii − w chlebie i winie, które podczas Mszy Świętej stają się Jego Ciałem i Krwią. To publiczne wyznanie wiary w ten centralny dogmat katolickiej doktryny.

Najbardziej charakterystycznym elementem obchodów Bożego Ciała są procesje eucharystyczne, które wychodzą z kościołów i przemierzają ulice miast i wsi. Najczęściej zatrzymują się przy czterech ołtarzach symbolizujących cztery Ewangelie. Wierni śpiewają pieśni religijne, niosą sztandary, dzieci sypią kwiatki, a kapłan niesie monstrancję z Najświętszym Sakramentem.

Święto zostało ustanowione w XIII wieku − najpierw w diecezji Liège (dzisiejsza Belgia), a w 1264 roku papież Urban IV rozszerzył je na cały Kościół. Było to m.in. wynikiem objawień św. Julianny z Cornillon oraz cudów eucharystycznych, takich jak cud w Bolsena.

