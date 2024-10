Radom. Jest wyrok w sprawie śmierci 3-letniego Kubusia. Rodzice maluszka skazani

O bulwersującej sprawie pisaliśmy na łamach „Super Expressu” w ubiegłym roku. W lutym 2022 roku do szpitala w Radomiu trafił skatowany 3,5-latek ze wsi Garbatki Letniska w pow. kozienickim. Jego stan był krytyczny. Malec miał liczne obrażenia głowy. Mimo nadludzkich wysiłków lekarzy nie udało się ocalić chłopca. Zmarł po kilku tygodniach. Policja szybko zatrzymała jego rodziców. 26-letni ojciec tłumaczył, że tylko dawał mu klapsy. Wszystkiego się wyparł. Matka Kubusia przyznała, że wiedziała o przemocy, ale nic nie zrobiła. 26-letnia Kinga Ł. miała już wcześniej problemy w opiece nad dziećmi. Z poprzedniego związku urodzili jej się Filip i Kornelia. W 2021 r. straciła prawa rodzicielskie do starszego syna.

Ojciec Kubusia usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znęcania się nad dzieckiem i udzielania innym osobom amfetaminy. 26-letnia matka zabitego dziecka odpowiadała za pomoc w zabójstwie i znęcanie. Groziło im dożywocie, oboje trafili do aresztu.

Według śledczych od listopada 2020 do lutego 2022 r. Patryk W. znęcał się nad swoim synkiem. Rzucał 3,5-latkiem o ścianę, podłogę i drewniany stelaż łóżka. Bił go także pasem, wykręcał dłonie i palce. Na akty przemocy i znęcania się nad dzieckiem nie reagowała matka. Razem z ojcem chłopca głodziła go, zamykała w ciemnej łazience, groziła, że odda go do domu dziecka.

Po dwóch latach para usłyszała wyrok. Sędzia skazał Patryka W. na dożywocie. Jego partnerka została skazana na 25 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Dalej