Rodzice rzucali małym Kubusiem o ścianę i podłogę. 3,5-latek nie żyje, prokuratura kończy śledztwo

Odpowiedzą przed sądem

Radom: Rzucali Kubusiem o ścianę. Chłopczyk nie żyje. Jest akt oskarżenia dla zwyrodniałych rodziców

To się nie mieści w głowie. Rodzice 3,5-letniego Kubusia zgotowali mu piekło na ziemi. Był rzucany o ścianę i podłogę. Gdy trafił do szpitala, było już za późno. Zmarł po kilkunastu dniach walki o jego życie. Zwyrodnialcy, którzy się nad nim pastwili, trafili do aresztu. Teraz prokuratura skierowała przeciw nim akt oskarżenia.