Jubileuszowy weekend w Julinku! Wielka feta na 10 urodziny

Julinek Park od dekady łączy tradycję z nowoczesnością, oferując rodzinom niezapomniane wrażenia. A jego jubileuszowe obchody to wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania i tworzenia nowych wspomnień.

– Dziesięć lat temu zaczynaliśmy z marzeniem o miejscu, gdzie tradycja cyrkowa spotyka się z nowoczesną rodzinną zabawą. Każdego roku Julinek Park zmienia się dla Was, a dziś jesteśmy dumni, że możemy wspólnie tworzyć przestrzeń pełną emocji, twórczej zabawy i dziecięcych wspomnień – to nasze wspólne święto i zaproszenie, by przez kolejną dekadę być częścią tej niezwykłej, cyrkowej historii – mówi Karina Jarecka, zastępca dyrektora marketingu.

– Z tej okazji przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Przed nami dwa dni pełne atrakcji – od widowiskowych pokazów, warsztatów cyrkowych, po kreatywne animacje i wspólną zabawę z bohaterem rodzinnej gry terenowej SPY GUY – Cyrkowa Misja, stworzonej specjalnie na ten jubileuszowy sezon – dodaje Jarecka.

W programie jubileuszowego weekendu znalazły się liczne atrakcje, które zadowolą zarówno młodszych, jak i starszych gości. Wśród nich warto wymienić: cyrkowe widowiska i spektakle plenerowe, w tym występy iluzjonistów, akrobatów i innych artystów cyrkowych. Będą również kreatywne warsztaty animacyjne i mini Olimpiada Cyrkowa. A także Strefa Wodna z Piana Party, Fire Show, Festiwalem Kolorów, Aqua Disco i Mini Disco.

Już od samego rana gości witać będą kolorowi animatorzy z bańkami mydlanymi i upominkami. O godzinie 11 i 14 spod namiotu animacji wyruszy parada, którą poprowadzi Janusz Sejbuk, uznana postać środowiska cyrkowego.

Na Małej Arenie wystąpi Marcin Cichomski, iluzjonista rodzinny, który zaprezentuje teatralne, pełne humoru widowisko. W Strefie Animacji dzieci będą mogły stworzyć własne cyrkowe różdżki, nauczyć się ekwilibrystyki i żonglerki, a także wziąć udział w Mini Olimpiadzie Cyrkowej i quizie o historii Julinka.

Późnym popołudniem wszystko zatopi się w świetle ognia i kolorów. Fire Show na Małej Scenie zapiera dech w piersiach, a zaraz po nim Festiwal Kolorów i Mini Disco porwą wszystkich w cyrkowy rytm radości. Nie zabraknie również stref tatuażu i malowania roześmianych buziek.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz bilety dostępne są na stronie www.julinek.com.pl. Nie przegapcie cyrkowych urodzin w Julinek Parku! To będzie niezapomniany weekend!