Julinek Park otwiera bramy do świata bogów i herosów

Co tam się działo?!

Weekend 5 i 6 sierpnia w Julinek Parku upłynie pod znakiem fascynującej podróży pełnej bohaterów, legend i mitów, które na zawsze odmieniły świat. Przeniesiemy się tysiące lat wstecz do epoki, gdzie obaleni przez bogów olimpijskich Tytani i Olbrzymi zostali zesłani w mroczne głębiny Tartaru. Ale kto strzegł bram tego ponurego więzienia? Odpowiedzialność spoczęła na ramionach dzielnych herosów, którzy niejednokrotnie musieli stawiać czoła niebezpieczeństwu, o czym przekonamy się podczas spektaklu „Olimp”.

Przedstawienie ożywi starożytne opowieści, przenosząc w miejsce, gdzie odwaga spotyka się z magią, historią i niezwykłymi cyrkowymi umiejętnościami – a tych z pewnością nie zabraknie. Młodzi i utalentowani artyści zachwycą akrobacjami na latającym drążku, zręcznością na ekwilibrystycznej drabinie i wielolince, oszałamiającymi popisami na Kole Cyra oraz fenomenalną żonglerką. Na scenie wystąpią: Julia Czyżak, Anna Wróbel, Kacper Krzemiński i Bartosz Dmoch.

Położony w otoczeniu malowniczego krajobrazu, Julinek Park zapewnia swoim gościom mnóstwo atrakcji, które łączą zabawę z bliskością natury. Wśród oferowanych rozrywek znajduje się największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa z siedmioma unikalnymi panelami tematycznymi, radosna strefa dmuchańców oraz pole do minigolfa. Dodatkowo, na terenie parku czekają wesołe miasteczko, tor tubingowy oraz ekologiczny plac zabaw pełen edukacyjnych zabawek, gdzie najmłodsi mogą bezpiecznie i beztrosko bawić się godzinami.

Niezwykłą atrakcją w Julinek Parku jest także Park Wodny pod gołym niebem, gdzie do dyspozycji miłośników wodnej rozrywki są m.in. strefa basenowa, z głębokością do 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne czy 10 armatek. W Parku Wodnym dostępny jest także spray park, czyli strefa rekreacyjna z minimalną ilością wody, zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać również dzieci z ograniczoną mobilnością. Komfort kąpieli zapewnia idealnie dobrana temperatura wody, wynosząca od 25 do 29 stopni Celsjusza. Dla gości dostępna jest także strefa relaksu, gdzie na jednym z 2000 leżaków, można się cieszyć wspaniałą, letnią aurą!

Smaki i aromaty czekające w Julinku, czyli dla każdego coś dobrego!

Wszystkich gości Julinek Parku zachęcamy do odkrycia naszej bogatej oferty gastronomicznej, która przeniesie Was w podróż po kulinarnych zakątkach świata. Wśród różnorodnych propozycji znalazły się:

Burrito Papas, czyli prawdziwy Meksyk! To nasz autorski koncept meksykański inspirowany rejonem Oaxaca. Tym, co wyróżnia serwowane potrawy, jest wyrazisty smak i intensywny aromat uzyskany dzięki zastosowaniu składników i przypraw pochodzących wyłącznie z Meksyku. Co więcej, wszystkie produkty, zgodnie z zasadami kuchni meksykańskiej i zero waste, są wykorzystywane w stu procentach.

Pan Frytka, czyli chrupiąca przekąska! Miękkie w środku i chrupiące na zewnątrz frytki to idealna opcja na starter. Do tego delikatne, kruche kawałki kurczaka w chrupiącej panierce. Palce lizać!

Na okrągło po włosku – czyli Pizza z charakterem! Jej smak przeniesie Was w rejon południowych Włoch, skąd od zaprzyjaźnionych producentów sprowadzamy bazowe składniki. Przepyszne ciasto w stylu neapolitańskim, o pulchnych brzegach i cienkim środku, z pewnością zachwyci niejedno podniebienie.

Strefa BBQ, czyli kwintesencja grillowania, gdzie o niepowtarzalny smak i aromat tradycyjnych dań z grilla rodem z Teksasu dba Mistrz Polski w BBQ Michał Molenda. To tutaj skosztujecie soczystej karkówki, pysznych kiełbasek czy faszerowanych pieczonych ziemniaków.

Kuchnia polska na słono i słodko! W tej strefie czeka na Was bogaty wybór tradycyjnych dań kuchni polskiej. Od klasycznych zup do pysznych dodatków – każdy może skomponować swoją ulubioną potrawę!

Coś dla ochłody i dla osłody, czyli palce lizać! Rzemieślnicze lody Kosmos wytwarzane na bazie naszej autorskiej receptury zaskoczą was galaktyką smaków. W ofercie linia klasyczna, certyfikowane lody BIO, premium i wegańskie. Do tego pyszne chrupkie gofry czy puszyste naleśniki. W słodkiej ofercie również orzeźwiające granity zalewane wyłącznie naturalnymi owocowymi syropami.

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury.

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. Miejsce to oferuje wypoczynek blisko natury, jednocześnie zapewniając wszystkie udogodnienia dla komfortowego pobytu.

Mamy fantastyczną wiadomość! Od poniedziałku do czwartku po godz. 16:00, bilety popołudniowe do Julinek Parku można nabyć za połowę ceny. Co więcej, goście, którzy kupili bilet weekendowy mogą skorzystać z promocji, dzięki której bilet OPEN na kolejną wizytę w dniu powszednim będzie tańszy aż o 50%. Promocyjne bilety można zakupić w dniu wizyty w kasie przed wejściem.

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/