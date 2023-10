Julinek Park z Super Certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego

Najlepszy Produkt Turystyczny to konkurs, którego celem jest promocja najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów wydarzeń, miejsc, obiektów czy szlaków. W tym roku MROT po raz pierwszy przyznał Super Certyfikat – nagrodę skierowaną do produktów turystycznych, które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu.

– Cieszymy się, że Julinek Park został uhonorowany Super Certyfikatem MROT. To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy. Naszą misją jest zapewnienie jakościowej rozrywki i aktywnego wypoczynku dla całych rodzin, a nagroda jest potwierdzeniem, że jesteśmy na właściwej drodze. Odkąd po raz pierwszy otrzymaliśmy wyróżnienie w 2017 roku, nieustannie stawiamy na rozwój, rozszerzanie oferty oraz rozwijanie zakresu naszej działalności, aby odpowiadać oczekiwaniom gości, zapewnić im jeszcze lepsze doświadczenia i być wyjątkowym miejscem na mapie regionu – mówi Marta Klamar, dyrektor zarządzająca Julinek Park.

Julinek Park rozszerza ofertę

Istotnym kryterium przyznania Super Certyfikatu MROT jest wzbogacanie oferty o nowe usługi oraz znaczące rozwijanie działalności produktu turystycznego. Od 2017 roku, gdy Julinek Park po raz pierwszy zdobył Certyfikat MROT, atrakcje parku powiększyły się m.in. o ściankę wspinaczkową, wesołe miasteczko czy strefę wodną będącą jedynym miejscem tego typu w okolicy. W tym okresie, po gruntownej rewitalizacji, do użytku została oddana Duża Arena, która obecnie pełni funkcje kulturalne i eventowe. W ostatnich latach oferta Julinka objęła także organizację imprez oraz konferencji. Przestrzeń składająca się z dwóch aren, a także strefy na świeżym powietrzu oraz pełne zaplecze gastronomiczne i techniczne pozwalają na organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń okolicznościowych i biznesowych – od pikników firmowych i konferencji, przez kongresy po uroczyste bale i bankiety. Zmodernizowane, zadaszone obiekty mogą być zaadaptowane pod spersonalizowane aranżacje eventowe. Do dyspozycji klientów są również różnorodne sale konferencyjne, które pomieszczą zarówno niewielkie, jak i większe grupy – aż do 300 uczestników.

W 2023 roku Julinek Park wyszedł z kolejną propozycją pozwalającą połączyć wypoczynek w sercu natury z rozrywką na wyciągnięcie ręki. Mowa o Julinek CAMP, czyli kameralnym kempingu i polu namiotowym stworzonym z myślą o osobach ceniących aktywny relaks i otoczenie przyrody.

Wypoczynek, zabawa i natura

Julinek Park to miejsce, które łączy unikalną historię cyrku z aktywnym wypoczynkiem w sercu natury, niezmiennie oferując gościom jakościową rozrywkę. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, tor tubingowy, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. W 2022 roku oferta została rozszerzona o nowoczesny park wodny pod gołym niebem, który przyciąga turystów z różnych zakątków Polski. Do dyspozycji gości Julinek Parku jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych. Funkcjonujący na terenie parku obiekt hotelowy B&B Julinek Park pozwala na wygodne zakwaterowanie i skorzystanie ze wszystkich zalet miejsca – zarówno w kontekście gości eventowych, jak i rodzin z dziećmi, dla których przygotowano szereg udogodnień jak sala zabaw czy bramki do piłki nożnej. Ze względu na swoją lokalizację, miejsce jest doskonałą bazą wypadową dla pieszych wędrówek czy rowerowych przejażdżek malowniczymi trasami Kampinosu.

Julinek Park otrzymując Super Certyfikat, został wytypowany do reprezentowania województwa mazowieckiego na szczeblu ogólnopolskim w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej w dwóch kategoriach: Certyfikat POT i Certyfikat Internautów.

