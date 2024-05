Niesamowity bieg w Warszawie. Do pokonania aż 1400 schodów, ale widoki nieziemskie!

Najlepsze prezenty z okazji Dnia Mamy 2024. TOP 10 pomysłów na 26 maja. Uśmiech od ucha do ucha murowany

Wbiegnij na Varso Tower zorganizowano w Warszawie już po raz trzeci. To jedna z niewielu okazji, by móc wejść do najwyższego budynku w Unii Europejskiej, ponieważ taras dla turystów zostanie otwarty dopiero w 2025 roku. Nic zatem dziwnego, że bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki.

W konkursie wzięło udział ośmiuset uczestników. Do pokonania mieli aż 53. piętra. Ścigali się o najkrótszy czas zdobycia szczytu wieżowca. Największe emocje związane były z przybyciem świeżo upieczonego mistrza świata w biegu po schodach Wai Ching Soh z Malezji i jego głównego rywala Ryoji Watanabe z Japonii. W ubiegłej edycji Wbiegnij na Varso Tower Japończyk pokonał Malezyjczyka o zaledwie trzy sekundy.

Najwyższy budynek w UE otwarty. To warszawski Varso Tower

Zawodnik z kraju kwitnącej wiśni powtórzył sukces z ubiegłego roku i zajął pierwsze miejsce z czasem 06:44,15. Na drugim miejscu, bez zaskoczenia, znalazł się Malezyjczyk z czasem 06:49,71, a na trzecim Chorwat, Ivan Vuletić.

Finaliści wygrali nagrody finansowe i rzeczowe oraz punkty do światowego rankingu Towerrunning World Association. Nie pominięto pozostałych uczestników - każdy otrzymał medal oraz koszulkę pamiątkową.