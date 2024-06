Parada Równości z przełomem! To się zdarzyło po raz pierwszy. Nie brakuje zaskoczonych [ZDJĘCIA]

Marsz Równości 2024. Tęczowa parada przeszła ulicami Warszawy

W sobotę, 16 czerwca, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Równości. Wydarzenie odbyło się pod patronatem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. - Warszawa jest miastem tolerancyjnym i otwartym. Uśmiechajmy się dziś do siebie - zachęcał polityk i wyraził nadzieję, że postulaty na rzecz środowiska LGBTQ+ zostaną zrealizowane.

Na szczególną uwagę zasługuje obecność Krzysztofa Gawkowskiego. Po raz pierwszy w historii na Marszu Równości zagościł wicepremier. Czytaj dalej.

Ramię w ramię z uczestnikami szli również: Katarzyna Kotula, posłanka oraz ministra ds. równości w rządzie Donalda Tuska, a także posłowie KO Michał Szczerba i Katarzyna Piekarska.

Parada Równości, 15 czerwca 2024: Ministra mówiła o dumie

- Nie ma praworządności i demokracji bez praw człowieka, bez praw osób LGBT. Nie ma praw osób LGBT bez podstawowych praw: ochrony przed mową nienawiści, związkami partnerskimi i godnej tranzycji. Skoro czerwiec to symboliczny czas walki o wasze prawa i ma on być miesiącem dumy, to ja chciałabym w czerwcu być dumna z rządu koalicji 15 października i mam nadzieję, że tak się stanie - zwróciła się do obecnych ministra Kotula, która w ubiegłym tygodniu skierowała do prac legislacyjnych propozycję rządowego projektu o związkach partnerskich.

Według szacunków stołecznego ratusza w marszu wzięło udział około 20 tysięcy osób.