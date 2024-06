Maklakiewicz zmarnował swój talent. Nieprawdopodobne, co wyszło po latach

Zdzisław Maklakiewicz był bardzo niedocenionym aktorem. Często grał małe role, a nawet epizody. Zdarzało się nawet, że mówił, iż na planach filmowych wieje nudą.

"Ja głównych ról nie gram, bo nie jestem amantem, wcieleniem ideału kobiet. A jak się nie jest ideałem kobiet, nie jest się również ideałem reżyserów. Ja gram na pół etatu" - mówił w wywiadzie dla "Tele Tygodnia".

Maklakiewicz przez lata ukrywał swój talent

Mało osób wie, że Maklakiewicz był bardzo dobrym muzykiem. Według jego córki miał słuch absolutny. Niestety był też bardzo leniwy i nie robił nic, aby rozwijać ten muzyczny talent.

"Muzyka wymaga systematycznoci i cierpliwości, a ojciec był improwizatorem. Lubił tworzyć szybko, jakby coś z niczego" - stwierdziła Marta Maklakiewicz w książce "Maklak. Oczami córki".

Na jaw wyszło również to, że talent muzyczny odziedziczył po dziadku oraz po babci i ojcu.

Zdzisław Maklakiewicz - śmierć

Zdzisław Maklakiewicz zmarł 9 października 1977 roku. Parę dni wcześniej wracał do domu z imprezy i miał dostać w głowę pałką od milicjanta w czasie awantury z ochroniarzami warszawskiego klubu "Kamieniołomy". Stracił przytomność, ale w końcu pozbierał się i doszedł do domu. To właśnie tam poczuł się gorzej. Stamtąd zabrała go karetka, ale ze szpitala już nie wyszedł.

"Ojciec leżał nieprzytomny na Krakowskim Przedmieściu i wszyscy myśleli, że jest pijany, a on cierpiał na nieleczoną cukrzycę. Nie wiedział nawet, że choruje... A może wiedział, tylko się tym nie przejmował?" - wspominała w 2017 roku jego córka.

