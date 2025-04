Dziś Park Julinek to nowoczesny park rozrywki, który łączy wieloletnią tradycję z nową jakością rodzinnego wypoczynku. Już od dekady nieustannie rozwija swoją ofertę z myślą o rodzinach z dziećmi – oferując przestrzeń do wspólnej zabawy, odpoczynku i tworzenia pięknych wspomnień. To miejsce, w którym dzieci mogą odkrywać świat z zachwytem, a dorośli łapać oddech Kampinoskiego powietrza i cieszyć się obecnością najbliższych. Jesteśmy w samym sercu Puszczy Kampinoskiej – idealnym miejscu, by oderwać się od codziennego zgiełku i zanurzyć w naturze.

W jubileuszowym roku Park Julinek otwiera się jeszcze szerzej na potrzeby swoich gości, stawiając na komfort, jakość i przemyślaną ofertę. Przez dziesięć lat działalności jako park rozrywki udało się zbudować wyjątkową więź z odwiedzającymi – słuchając ich opinii, obserwując oczekiwania i wprowadzając rozwiązania, które realnie poprawiają jakość rodzinnego wypoczynku. Tegoroczny sezon jest efektem tego doświadczenia – to odpowiedź na potrzeby osób, które szukają nie tylko atrakcji, ale przede wszystkim wartościowego czasu razem.

i Autor: materiały prasowe Julinek świętuje 10-lecie – jubileuszowy sezon z duszą cyrku i sercem dla rodzin

Jedną z kluczowych nowości w tym sezonie są bilety wakacyjne, wprowadzone z myślą o tych, którzy chcą korzystać z uroków parku także w tygodniu, w spokojniejszej atmosferze. Bilet umożliwia wielokrotne wejścia w dni powszednie przez całe wakacje – to propozycja dla tych, którzy cenią sobie swobodę, elastyczność i rodzinny relaks z dala od weekendowego zgiełku.

Sezon 2025 to także szereg nowych udogodnień oraz jeszcze lepsza organizacja – wszystko po to, by każda wizyta w Julinku była przyjemna, komfortowa i w pełni beztroska. Choć park nieustannie rozwija swoją ofertę, to niezmiennie jego wyjątkowość opiera się na cyrkowej tradycji, która od lat stanowi jego znak rozpoznawczy. Cyrkowe inspiracje obecne są w programie artystycznym, warsztatach i wystawach – to nie tylko hołd dla historii tego miejsca, ale przede wszystkim źródło emocji, zachwytu i wspomnień, które zostają na długo.

i Autor: materiały prasowe Julinek świętuje 10-lecie – jubileuszowy sezon z duszą cyrku i sercem dla rodzin

Na gości spragnionych ochłody w gorące dni czeka również strefa wodna – idealna do zabawy i relaksu, gdy temperatura rośnie. Gdy zrobi się ciepło, zapraszamy do wodnych atrakcji, które zapewnią radość całym rodzinom i dodatkowy powód, by spędzić dzień w Julinku!

Oficjalne otwarcie sezonu nastąpi 26 kwietnia 2025 roku. Do 28 czerwca park będzie czynny w weekendy, a dodatkowo zapraszamy codziennie przez cały długi weekend majowy – od 1 do 4 maja. Od 28 czerwca aż do końca wakacji Park Julinek będzie otwarty codziennie. Przez cały sezon na gości czekają wydarzenia specjalne, atrakcje cyrkowe, występy oraz wyjątkowa, jubileuszowa atmosfera, którą będzie można poczuć w każdym zakątku parku.

i Autor: materiały prasowe Julinek świętuje 10-lecie – jubileuszowy sezon z duszą cyrku i sercem dla rodzin

Julinek to miejsce z duszą – stworzone po to, by łączyć pokolenia. Dla dzieci to przestrzeń pełna przygód, dla dorosłych – wspomnienie beztroskich chwil i odpoczynek od codzienności z dziećmi. Przez cały jubileuszowy rok park zaprasza do wspólnego świętowania – w sercu przyrody, w miejscu, które od lat daje radość i inspiruje do bycia razem.

Więcej informacji o sezonie 2025, atrakcjach oraz biletach dostępnych jest na stronie www.julinek.com.pl oraz w kanałach społecznościowych Parku Julinek. Do 30 kwietnia bilety sezonowe można zakupić z 10-procentową zniżką – to doskonały moment, by zaplanować letni wypoczynek pełen radości i wspólnego czasu.

ZAPRASZAMY DO PARKU JULINEK!