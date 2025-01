Karambol na drodze do Mławy. Fragmenty roztrzaskanych aut powpadały do rowów

Ksiądz ujawnił, co robi z kopertami po kolędzie. Większość duchownych nawet o tym nie pomyśli!

Szukali go na warszawskiej Pradze, znaleźli w Czechach. Łowcy cieni złapali gangstera Piotra S. w Ostrawie

UMYLI GO MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (20 stycznia) około godziny 9:30 na drodze wojewódzkiej nr 563. W wyniku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych kierowcy stracili panowanie nad pojazdami, co doprowadziło do serii stłuczek i kolizji. W karambolu uczestniczyło łącznie 10 samochodów.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku była śliska nawierzchnia oraz ograniczona widoczność spowodowana gęstą mgłą. Świadkowie relacjonują, że kierowcy mieli problemy z hamowaniem, a samochody wpadały w poślizg jeden po drugim. Po zderzeniu niektóre z aut wypadły z jezdni, a ich części znalazły się w rowach przydrożnych.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe – straż pożarną, policję oraz zespoły medyczne. Na szczęście żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł poważniejszych obrażeń, choć kilka osób doznało lekkich urazów.

Policja oraz strażacy kierują ruchem i wyznaczyli objazd przez miejscowości Gościszka i Chojnowo.

Służby apelują do kierowców o ostrożność – w regionie panują trudne warunki drogowe, a gołoledź oraz mgła mogą utrudniać jazdę jeszcze przez kilka godzin.

Dziś (20.01) ok. godz. 9:30 na DW 563 relacji #Żuromin - #Mława doszło zdarzenia drogowego z udziałem 10 samochodów. Na miejscu panują trudne warunki drogowe. Droga jest pokryta lodem, widoczność ogranicza mgła. Na miejscu pracują służby 🚒🚓🚑. Na szczęście żaden z uczestników… pic.twitter.com/1GyvbInZ8B— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) January 20, 2025