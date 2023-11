Kierowcy puściły nerwy. Wyjął broń i strzelił do rowerzysty!

Musisz to wiedzieć!

Warszawa, Wola. Kierowca strzelił do rowerzysty!

Wracamy do zdarzenia z 2021 roku. 2 lutego przy skrzyżowaniu Żelaznej i Ogrodowej na Woli doszło do ostrej wymiany zdań między kierowcą skody a jadącym obok rowerzystą. Z relacji, jaką 37-letni wówczas cyklista przedstawił policji, wynika, że mężczyzna zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a wtedy 43-letni kierowca osobówki, zamiast również się zatrzymać, wyminął go. Rowerzysta postanowił zwrócić mu uwagę. Wywiązała się między nimi sprzeczka. Nagle kierowca wyjął rewolwer pneumatyczny i strzelił rowerzyście prosto w brzuch! Na szczęście zakończyło się na ogólnych zasinieniach.

Sprawa trafiła do sądu

Prokuratura oskarżyła kierowcę skody o naruszenia czynności ciała i kierowania wobec rowerzysty gróźb karalnych. Sprawa trafiła do sądu, a mężczyźnie groziło do dwóch lat więzienia. Proces rozpoczął się w październiku 2022 roku. Wyrok w sądzie pierwszej instancji (Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola) zapadł osiem miesięcy później. W październiku w Sądzie Okręgowym w Warszawie wyrok ten uprawomocnił się.

Jak przekazał TVN Warszawa, kierowca skody został skazany na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Musi też zapłacić grzywnę w wysokości dwóch tysięcy złotych. Mężczyzna nie odzyska też pistoletu, który posłużył mu do ataku na rowerzystę.

i Autor: KRP IV - Bemowo, Wola Zabezpieczony przez policjantów rewolwer pneumatyczny