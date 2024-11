Warszawa. Wypadek na Aninie. Pociąg potrącił kobietę

Nieprzytomna kobieta została zabrana do szpitala, po tym jak na stacji PKP Warszawa Anin doszło do poważnego wypadku. Pociąg Kolei Mazowieckich relacji Łowicz-Pilawa potrącił poszkodowaną we wtorek, 19 listopada, ok. godz. 15.40. Jak informuje policja, na razie nie udało się ustalić tożsamości rannej. Wiadomo, że przechodziła ona przez przejście dla pieszych prowadzące przez tory, które nie miało jednak żadnej sygnalizacji ani zapór.

Z uwagi na wypadek na ul. Patriotów na Aninie w Warszawie nadal mogą występować utrudnienia w ruchu pociągów. Jak informuje warszawawpigulce.pl, składy SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Są też inne zmiany:

pociąg nr 99246/7 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 15:59) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Warszawa Gocławek – Otwock;

pociąg nr 99354/5 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 17:50) do stacji Pruszków został odwołany na odcinku Otwock – Warszawa Gocławek.

Policja nadal wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.