i Autor: Shutterstock (2) 39-latek to ofiara śmiertelna wypadku w Kochowie pod Garwolinem, do którego doszło w poniedziałek, 18 listopada. Wciągnęła go maszyna do rąbania drewna, zdj. ilustracyjne

Tragedia w Kochowie

Maszyna rąbiąca drewno wciągnęła 39-latka! Nie miał szans. Śmiertelny wypadek pod Garwolinem

39-latek to ofiara śmiertelna wypadku w Kochowie pod Garwolinem, do którego doszło w poniedziałek, 18 listopada. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyznę wciągnął rębak, czyli maszyna do rąbania drewna, w wyniku czego zginął on na miejscu. Zmarły to mieszkaniec powiatu ryckiego w województwie lubelskim. Sprawę śmiertelnego wypadku w Kochowie bada policja w Garwolinie.