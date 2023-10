Kobieta wpadła pod koła pociągu na stacji. Pasażerce nic się nie stało!

Brwinów. Potrącenie przez pociąg. Kobieta trafiła do szpitala

Do wypadku z udziałem pasażerki doszło w czwartek (26 października) w obrębie stacji PKP Brwinów. Informacje o wypadku potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” asp. szt. Monika Orlik z pruszkowskiej policji. – Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 8:20. Doszło do potrącenia kobiety przez pociąg osobowy jadący z Warszawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Pasażerka znalazła się na torach. Było to na wysokości peronu PKP Brwinów – powiedziała.

Maszynista został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, był trzeźwy. Policjanci prowadzili czynności na miejscu. Będą wyjaśniać okoliczności tego wydarzenia.

Pasażerka potrącona przez pociąg została wydobyta z torów, zbadana na miejscu i przetransportowana do szpitala.

Na stronie "portalpasazera.pl" opublikowano informacje dotyczące aktualnych opóźnień pociągów. Jak czytamy, niektóre składy są opóźnione nawet o 80 minut. – Utrudnienia, które wystąpiły na trasie pociągu: wypadek z człowiekiem. Utrudnienia, które mogą spowodować opóźnienie pociągu: Pruszków - Grodzisk Mazowiecki – czytamy.