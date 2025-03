Kolejna seria utrudnień w Warszawie. „Przyszła pora na wyburzenie”

Na Saskiej Kępie trwa intensywna przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Kierowcy od lutego korzystają z nowo wybudowanego wiaduktu północnego. Jego otwarcie pozwoliło na rozpoczęcie rozbiórki starego obiektu po południowej stronie. Teraz przyszedł czas na jego kluczowy fragment przebiegający nad ulicą Paryską, co wymusi jej całkowite zamknięcie.

− Teraz przyszła pora na wyburzenie jego fragmentu nad ulicą Paryską. Ze względów bezpieczeństwa od 17 do 23 marca ulica będzie całkowicie zamknięta − mówi rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska.

Od strony ulicy Zwycięzców dojechać będzie można jedynie do skrzyżowania z Meksykańską. Dalej wjadą jedynie mieszkańcy pobliskich budynków. Po drugiej stronie znaki zakazu ruchu staną już na rondzie Wolframa. Ruch z Wersalskiej i Brukselskiej w kierunku Paryskiej będzie możliwy jedynie dla mieszkańców.

Dla pozostałych uczestników ruchu wyznaczono objazdy. Kierowcy będą musieli korzystać z ulic Zwycięzców, Saskiej i Lotaryńskiej lub z Wału Miedzeszyńskiego. Niestety, utrudnienia dotkną również pieszych. Przejście pod Trasą Łazienkowską na wysokości Paryskiej będzie niemożliwe, a najbliższe alternatywy to kładka przy Wale Miedzeszyńskim lub wiadukt na ulicy Saskiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą objazdami

Kłopoty nie ominą także pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 117 i 146 pojadą trasami objazdowymi. Linia 117 w kierunku Dworca Centralnego pojedzie Wersalską do Wału Miedzeszyńskiego, skąd skieruje się na Zwycięzców i dalej wróci na swoją podstawową trasę na Francuskiej. W kierunku Gocławia autobusy skręcą z Francuskiej w Zwycięzców, a następnie pojadą Saską i Egipską do Bora-Komorowskiego. Z kolei linia 146 w obu kierunkach od skrzyżowania Wału Miedzeszyńskiego z Wersalską pojedzie ulicą Zwycięzców do Francuskiej.

Utrudnienia związane z wyburzaniem wiaduktu południowego potrwają do końca kwietnia. Równocześnie trwa modernizacja jezdni północnej alei Stanów Zjednoczonych na odcinku od Bajońskiej do Międzynarodowej. Początkowo planowano jedynie wymianę górnej warstwy nawierzchni, jednak z powodu fatalnego stanu głębiej położonych warstw konieczne stało się przeprowadzenie gruntownej przebudowy.

Przebudowa Trasy Łazienkowskiej wznowiona. Opóźnienie będzie gigantyczne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.