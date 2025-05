Koncerty na jarmarkach na Pradze i Placu Zamkowym. Weekend z gwiazdami w Warszawie

Jarmark na Pradze, Młynarski na pl. Zamkowym

w niedzielę – istny wysyp jarmarków, pikników i plenerowych imprez zwieńczonych koncertami. O godz 15 na Placu Zamkowym „Śródmiejski koncert piosenek warszawskich” zagra Warszawskie Combo Taneczne z Janem Młynarskim. Będzie to muzyczna podróż w czasie – od ballad podwórkowych do międzywojennych szlagierów.

W tym samym czasie na prawym brzegu Wisły świętować będzie ulica Floriańska. O godz. 9 zamieni się w miejsce pełne lokalnych artystów, rzemieślników i kramów z najróżniejszymi rękodziełami, a od godziny 15 na scenie Jarmarku Floriańskiego, obok tradycyjnego kiermaszu pojawiać się będą artyści. Jako pierwsza wystąpi formacja Dobre Flow, dobrze znana praskiej publiczności. Grają mieszankę rapu, elektroniki, soulu i folku. O godz. 16 do tańca porwie zespół Ex Maanam. Muzycy, którzy grali z Korą przez wiele lat powrócą z przebojami takimi jak „Kocham Cię, kochanie moje” czy „Boskie Buenos”. A ok. godz. 18 jarmark zakończy z przytupem koncert Sławomira, autora hitu „Miłość w Zakopanem”.

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann

Piosenki Sannah – interpretacje polskiej poezji, posłużyły za kanwę najnowszego pokazu w Multimedialnym Parku Fontann. W ten sposób widowisko na Podzamczu można oglądać jak półgodzinny koncert tej niezwykle popularnej wokalistki, w przepięknej, wodno-świetlnej oprawie, od czasu do czasu nawet z wybuchami fajerwerków. Pokazy w Parku Fontann można oglądać w każdy piątek i sobotę w maju, czerwcu i lipcu o godz. 21.30.

W godz. 17-23 artyści (m.in. Zbigniew Zamachowski i Anna Dereszowska) będą czytać wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Pierwszy koncert przy Chopinie

Koncerty przy Chopinie czas zacząć. Nowy sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich otwiera się w ten weekend! To jeden z najbardziej cenionych i najchętniej odwiedzanych cykli muzycznych w stolicy, odbywający się od ponad sześciu dekad, każdej niedzieli wiosną i latem. W tym roku od 11 maja aż do 7 września o godz. 12 i 16 przy pomniku Fryderyka Chopina zasiądą niezwykli pianiści. W tę niedzielę o godz. 12 – Lukas Geniušas z Litwy a o godz. 16 - Ludmil Angelov z Bułgarii.