Koniec różańców, skarpetek i krzyżyków na Poczcie Polskiej. Nadchodzi rewolucja!

Jak wyglądają placówki pocztowe w Polsce? To wyjątkowe bazary

Poczta Polska to instytucja z wieloletnią tradycją, jednak na przestrzeni lat placówki zmieniły się nie do poznania! Coraz częściej mówi się o porównywaniu poczty do bazarów, bowiem dostępne na miejscu produkty wykraczają poza tradycyjne usługi pocztowe, a to budzi mieszane uczucia wśród części klientów.

Co jednak oferują placówki? Oprócz wysyłania listów i różnego rodzaju przesyłek, będąc na poczcie, można zrobić zakupy jak w sklepie. Okazuje się, że przy kasach można kupić zarówno książki, kalendarze, słodycze, napoje, artykuły szkolne, pamiątki, jak i rozmaite dewocjonalia. To właśnie tak szeroka gama asortymentu sprawiła, że Poczta Polska zaczęła wyglądać niczym bazar. Prezes instytucji chce jednak to zmienić, ponieważ twierdzi, że pojawił się swego rodzaju nadmiar i chaos. Dalsza część artykułu znajduje sie pod galerią.

Placówki pocztowe przejdą metamorfozę. Nie kupimy już "wszystkiego"

Mnogość produktów w placówkach pocztowych sprawia, że bardzo często klienci czują się przytłoczeni. Właśnie dlatego zarząd instytucji postanowił wprowadzić zmiany, które mogą zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że lada moment porównanie poczty do bazaru będzie nie na miejscu!

Nie może być tak, że gdy wchodzimy na pocztę, widzimy bazarek, gdzie pasta do butów leży między garnkami a portfelami. To na pewno będziemy stopniowo zmieniać. Ten asortyment wywoływał pewną memiczność i ośmieszenie - powiedział prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz, cytowany przez portal stefczyk.info.

W najbliższych miesiącach lub latach z placówek najprawdopodobniej znikną więc takie produkty jak ręczniki, skarpety, zabawki, modlitewniki, różańce i inne gadżety o tematyce religijnej. Czy taka decyzja polepszy sytuację instytucji? Miejmy nadzieję, że tak, lecz wszystko dopiero się okaże.