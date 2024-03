Powstał w PRL, ogromny zachwyt budzi do dzisiaj. Najbardziej nietypowy blok w Polsce stoi w Warszawie

Polska Polska zatrudni kilkaset osób. Oferuje stałą pensję i elastyczne godziny pracy

To ma być najnowocześniejsza sortownia przesyłek, w pełni umaszynowione centrum logistyczne Poczty Polskiej. W związku z otarciem nowego miejsca, spółka planuje wcielić do swojej formacji kilkuset nowych pracowników. Poszukują osób na stanowiska wykonawcze, administracyjne, do opracowywania przesyłek, serwisantów maszyn i urządzeń, kierowców samochodów, mechaników. Dla każdego znajdzie się miejsce.

− Oferta skierowana jest zarówno do tych osób, które poszukują stałej etatowej pracy, jak i do tych, którzy chcieliby znaleźć dodatkowe zajęcie. Spółka oferuje pracę na 4, 6 lub 8 godzin dziennie, w zależności od stanowiska na zmiany poranne lub nocne. Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę, ale możliwe jest także zatrudnienie na umowę zlecenie, jeśli pracownik preferuje taką formę związania się z pracodawcą − czytamy w komunikacie.

Spółka oferuje wynagrodzenie na czas i premie. „Prywatna opieka medyczna i ubezpieczenia”

Najważniejszym punktem, którego szukają przyszli pracownicy, są jednak benefity. Tych, trzeba przyznać, jest niemało, a niektóre z nich mogą zszokować. Jednym z nich jest wynagrodzenie wypłacane na czas. − Wszystkim pracownikom zapewnione zostanie stałe, wypłacane na czas wynagrodzenie i premie oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego bliskich, prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia − czytamy dalej.

Poczta Polska zapewnia również bony żywieniowe, ale tylko na wybranych stanowiskach.

Osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej o potencjalnej pracy, mogą udać się w najbliższy czwartek (14 marca) na Targi Pracy w Wołominie. Tam, pojawią się rekruterzy Poczty Polskiej, którzy zdradzą szczegóły pracy i odpowiedzą na wszystkie niecierpiące zwłoki pytania.